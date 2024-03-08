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В Кишиневе объяснили скопление полиции в аэропорту

Скопление правоохранительных органов в аэропорту Кишинева не связано с приездом главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул из России. Об этом заявил глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну, чьи слова приводит портал Realitatea.md.

В Кишиневе объяснили скопление полиции в аэропорту
© РИА Новости
«Виорел Чернэуцяну сообщил, что полиция не имеет никакого отношения к приезду Евгении Гуцул из России, не считает, что башкану Гагаузии следует придавать слишком большое значение», — говорится в сообщении.

По словам Чернэуцяну, в аэропорту всегда присутствовали силовики.

Ранее стало известно о возможном аресте Гуцул в молдавском аэропорту по возвращении из России. Об этом СМИ рассказал молдавский политик Илан Шор со ссылкой на информацию от инсайдеров.

Глава Гагаузии прокомментировала сообщения о якобы готовящемся аресте. Она написала в социальных сетях, что это попытки властей запугать ее уголовным преследованием. Гуцул также заявила, что собирается провести в Кишиневе брифинг по прилете в Молдавию.

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