Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию с Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и беспрепятственно пересекла границу в аэропорту Кишинева, передает корреспондент ТАСС.

Ранее поддерживающий ее оппозиционер Илан Шор выразил обеспокоенность, что Гуцул может быть задержана прямо в аэропорту из-за заведенных против нее уголовных дел. Он связывает их с политической деятельностью Гуцул, которая критикует проевропейское правительство в Кишиневе за конфронтацию с Москвой.