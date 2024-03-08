Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает турецкое издание Yenisöz gazetesi.

Отмечается, что самолет, на котором прилетел Зеленский, приземлился в аэропорту имени Ататюрка. Вместе с ним в Турцию прибыл глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

На встрече с Эрдоганом Зеленский планирует обсудить конфликт на Украине.

Ранее Зеленский рассказал о встрече с главой Минобороны Великобритании Грантом Шаппсом. По его словам, они обсудили назначение бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Лондоне, а также дальнобойные возможности украинской армии.