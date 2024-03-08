Существует надежда, что Запад «положительно оценит» гибель украинских военных. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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«Украинцы сегодня платят самую высокую цену: гибнут наши военные. Но мы очень рассчитываем, что это ценят высоко наши партнеры», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Он добавил, что лидеры западных стран должны четко понимать, что если Украина падет, то Россия «продвинется дальше и обязательно нападет на страны НАТО».

Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявлял, что НАТО, спонсируя Киев оружием, увеличивает потери среди украинского населения. Он утверждает, что за время конфликта на Украине ВСУ потеряли около полумиллиона человек, и в этом он обвиняет НАТО за поставку вооружений Киеву. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонс заявил, что в НАТО украинских военных обрекли на гибель из-за неадекватного срока обучения: несколько месяцев вместо нескольких лет, передает Life.