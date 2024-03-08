На Украине заявили о повреждении инфраструктурного объекта

В Днепропетровской области был поврежден один из инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Он уточнил, что повреждение объекта было получено в результате пяти атак дронами и трех артиллерийских обстрелов.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на распоряжение правительства Украине сообщило о планах местных властей эвакуацию 28 детей из четырех населенных пунктов в Донбассе, названия которых не раскрываются. Отмечается, что помимо детей эвакуировать намерены их родителей «или других законных представителей».