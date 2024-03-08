В Черногории извинились перед Путиным за санкции в отношении России

Генсек партии «Настоящая Черногория» Александра Делетич обратилась к президенту России Владимиру Путину на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи. Об этом пишет портал The Montenegro Times.

Девушка заметила, что западные страны оказывают давление на Россию, вводят санкции против нее.

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По ее словам, большинство жителей республики не согласны с политикой бывших и действующих властей Черногории, полагают, что правительство предает страну.

«Хочу от имени черногорской делегации и жителей Черногории извиниться за санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию», — заявила Дететич.

Владимир Путин сообщил в ответ, что «Черногория всегда была близким для нас государством», проживающие в ней люди близки россиянам по вере, по культуре. Он добавил, что Москва хорошо понимает, в какой ситуации находится страна.