Первый замглавы ЕК Домбровскис прибыл на Украину
Первый заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл на Украину. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Домбровскис опубликовал на своей странице в социальной сети X фотографию на фоне поезда. В описании к ней первый замглавы ЕК заявил, что для него является честью «вернуться на Украину».
«Будущее Украины — в Европе», — добавил он.
В конце февраля состоялся визит на Украину главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Вместе с ней страну посетили главы правительств Италии, Канады и Бельгии.