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Первый замглавы ЕК Домбровскис прибыл на Украину

Первый заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл на Украину. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Первый замглавы ЕК Домбровскис прибыл на Украину
© RT на русском

Домбровскис опубликовал на своей странице в социальной сети X фотографию на фоне поезда. В описании к ней первый замглавы ЕК заявил, что для него является честью «вернуться на Украину».

«Будущее Украины — в Европе», — добавил он.

В конце февраля состоялся визит на Украину главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Вместе с ней страну посетили главы правительств Италии, Канады и Бельгии.

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