В Германии высказались об открытом противостоянии с Россией

Дальнобойные ракеты Taurus не окажут решающего воздействия на ход конфликта на Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в Великобритании призвали власти ФРГ, несмотря на текущую повестку и скандал с утечкой разговора высокопоставленных военных, передать Taurus ВСУ.

Глава ведомства отметил, что Берлин не планирует «переходить эту линию». Он добавил, что Германия не желает вступать в открытое противостояние с Россией.

Глава МИД Британии Кэмерон: отправка Taurus Киеву не приведет к эскалации

Писториус также высказался о ситуации с отправкой наземных войск на Украину. Он заметил, что никто не желает этого. Вместе с тем, пояснил министр, этот шаг не исключается.

Ранее глава ведомства сообщил, что утечка разговора офицеров произошла в Сингапуре, во время авиавыставки. Бригадный генерал ВВС бундесвера Франк Грефе решил воспользоваться локальным подключением через Wi-Fi. В результате беседа по стратегическим вопросам проходила по открытому каналу.