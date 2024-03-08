МИД Латвии предупредил об угрозе терактов в России

Латвийцам настоятельно не рекомендуется посещать Россию и избегать массовых мероприятий в Москве в связи с угрозой терактов. Такое предупреждение опубликовал МИД Латвии.

«В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов, мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении МИД Латвии в соцсети X.

Также министерство рекомендует избегать массовых мероприятий в столице страны.

Ранее аналогичное предостережение опубликовали посольство США в Москве и МИД Великобритании. По их данным, в ближайшие пару суток в России есть высокая опасность «атаки экстремистов».