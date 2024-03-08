Лукашенко поздравил белорусских женщин с 8 Марта

Яркое соцветие весеннего букета цветов украшает праздник 8 Марта в братской Беларуси, где в этом день отмечается День женщин и Международный женский день, звучат в адрес прекрасной половины человечества поздравления и слова благодарности за их созидательный труд, любовь, душевную щедрость и вдохновение.

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В поздравлении, которое направил Александр Лукашенко соотечественницам, с особой теплотой констатируется, что "женская душа - это удивительный мир любви, в котором природные красота и обаяние сочетаются с созидательной энергией материнских чувств, трепетной заботой и трудолюбием".

Не жалея времени и сил, миллионы белорусских женщин, говорится в тексте приветствия, которое цитирует пресс-служба главы государства, посвящают себя близким и избранному делу, наполняют "жизнь яркими эмоциями, светлыми надеждами, уютом и гармонией".

Президент адресовал героиням Синеокой слова глубокой признательности за их преданность стране и вклад в укрепление единства и стабильности в обществе.