Залужного предупредили о последствиях согласия на новую должность

Бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный уже не сможет вернуться в политику Украины, если согласится занять должность посла в Великобритании. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube.

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По его мнению, Залужный должен обозначить свою позицию относительно решений президента страны Владимира Зеленского, который, как утверждает Соскин, перешел к диктаторской модели управления.

Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

Экс-советник отметил, что, несмотря на нехватку политического опыта и необходимых знаний, бывший главком быстро учится. При этом, считает Соскин, если Залужный уедет послом в Британию, он полностью потеряет политическую субъективность.