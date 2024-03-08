Байден объявил о создании порта в секторе Газа

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что американские военные возведут временный порт на территории сектора Газы для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. Его слова приводит ТАСС.

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Ранее в обращении Байден назвал недопустимым использование Израилем гумпомощи как разменной монеты.

«Израиль должен разрешить поставки больших объемов помощи в Газу», — призвал он.

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Байден выступил с речью перед американскими законодателями утром 8 марта. Он призвал одобрить помощь Киеву, заявив, что Украина способна остановить Россию. Глава государства также озвучил посыл российскому лидеру Владимиру Путину.