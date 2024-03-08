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Трамп назвал Байдена «марионеткой Путина»

Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу американского государства Джо Байдена «марионеткой Путина» и выразил мнение, что тот «сдал все», в том числе и Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост Трампа в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал Байдена «марионеткой Путина»
© globallookpress.com

Он возмутился словами Джо Байдена, который недавно выступил перед Конгрессом, когда тот заявил, что Трамп «прогибался» перед президентом РФ.

«Он дал им все, включая Украину. Он был марионеткой Путина и Си и буквально каждого другого лидера», — подчеркнул Трамп.

Ранее президента Джо Байдена освистали республиканцы, когда он заявил, что США не откажутся от помощи Украине. Также республиканцы весьма холодно приняли его заявление о том, что Вашингтон обязан противостоять действиям президента РФ.

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