Трамп назвал Байдена «марионеткой Путина»

Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу американского государства Джо Байдена «марионеткой Путина» и выразил мнение, что тот «сдал все», в том числе и Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост Трампа в социальной сети Truth Social.

Он возмутился словами Джо Байдена, который недавно выступил перед Конгрессом, когда тот заявил, что Трамп «прогибался» перед президентом РФ.

«Он дал им все, включая Украину. Он был марионеткой Путина и Си и буквально каждого другого лидера», — подчеркнул Трамп.

Ранее президента Джо Байдена освистали республиканцы, когда он заявил, что США не откажутся от помощи Украине. Также республиканцы весьма холодно приняли его заявление о том, что Вашингтон обязан противостоять действиям президента РФ.

Республиканцы подняли на смех Байдена во время его обращения к Конгрессу