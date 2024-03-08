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В Британии начался процесс утверждения Залужного как посла Украины в Лондоне

В Британии начался процесс утверждения экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного как посла Украины в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Британии.

В Британии начался процесс утверждения Залужного послом Украины
© globallookpress.com
"Его Величество король Карл III официально утверждает назначения по рекомендации министра иностранных дел. Сейчас мы начнем официальный процесс утверждения", - заявил источник.

Отмечается, что Британия и дальше будет продолжать поддерживать Украину в вооруженном противостоянии с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, о чем сообщил МИД Украины.

До этого народный депутат из рядов партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Владимир Арьев назвал политическим, не имеющим отношения к дипломатии шагом запуск процедуры назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост посла страны в Британии.

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