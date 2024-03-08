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Республиканцы подняли на смех Байдена во время его обращения к Конгрессу

Президента Джо Байдена освистали республиканцы, когда он заявил, что США не откажутся от помощи Украине. Он также упомянул в своей речи высказывание Дональда Трампа, который ранее заявил, что Владимир Путин должен делать все, что пожелает. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на трансляцию CNN.

Республиканцы подняли на смех Байдена во время его обращения к Конгрессу
© globallookpress.com
«Чепуха!» — крикнул один из республиканцев, когда Байден заговорил о помощи Киеву во время обращения к Конгрессу.

Байден обратился к Путину

Кроме того, лидер США сослался на слова Дональда Трампа о том, что президент РФ должен делать «все, что он, черт возьми, хочет». Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон обязан противостоять действиям Путина. Демократы поддержали его в этом желании, в то время как республиканцы отреагировали холодно.

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