Республиканцы подняли на смех Байдена во время его обращения к Конгрессу

Президента Джо Байдена освистали республиканцы, когда он заявил, что США не откажутся от помощи Украине. Он также упомянул в своей речи высказывание Дональда Трампа, который ранее заявил, что Владимир Путин должен делать все, что пожелает. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на трансляцию CNN.

«Чепуха!» — крикнул один из республиканцев, когда Байден заговорил о помощи Киеву во время обращения к Конгрессу.

Байден обратился к Путину

Кроме того, лидер США сослался на слова Дональда Трампа о том, что президент РФ должен делать «все, что он, черт возьми, хочет». Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон обязан противостоять действиям Путина. Демократы поддержали его в этом желании, в то время как республиканцы отреагировали холодно.