Байден рассказал об условии для победы Киева

Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США
Американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США.
Об этом, как информирует РИА Новости, он во время ежегодного послания в Капитолии.
«Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие», — сказал Байден.
Ранее в Politico заявили, что Киев ждёт от выступления Байдена обещания поставок ракет ATACMS.
Politico: Киев ждет от Байдена обещания по поставкам ракет ATACMS