Байден рассказал об условии для победы Киева

Американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США.

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Об этом, как информирует РИА Новости, он во время ежегодного послания в Капитолии.

«Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие», — сказал Байден.

Ранее в Politico заявили, что Киев ждёт от выступления Байдена обещания поставок ракет ATACMS.

Politico: Киев ждет от Байдена обещания по поставкам ракет ATACMS