США подготовят резолюцию Совбеза ООН о ядерном оружии в космосе

США инициируют разработку резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на предотвращение размещения ядерного оружия в космосе. Об этом заявили источники.

«Резолюция станет ответом на сообщения о возможных планах России разместить ядерное оружие в космическом пространстве. Это предупреждение мировым державам относительно размещения ядерных вооружений в космосе», — передает слова источника Bloomberg.

В статье упоминается, что Генеральная Ассамблея ООН уже приняла резолюцию, предложенную Москвой, призывающую страны воздержаться от первичного размещения оружия в космосе. Однако данный документ не имеет обязательной юридической силы, в отличие от предстоящей резолюции Совета Безопасности. Источники агентства полагают, что новая резолюция подкрепит обязательства государств, вытекающие из договора о космосе 1967 года.

Президент России РФ Владимир Путин назвал вбросом информацию о размещении ядерного оружия в космосе. Причиной для таких вбросов, по мнению Путина, может быть желание США втянуть Россию в переговоры, выгодные для американской стороны.