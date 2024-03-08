В аэропорту Кишинёва, куда прилетает глава Гагаузии, дежурят много полицейских
В аэропорту Кишинёва, куда 8 марта после своего визита в Россию прилетает глава Гагаузии Евгения Гуцул, дежурят много полицейских.
Как пишет Sputnik Молдова, в аэропорту Кишинёва собрались люди с цветами, желающие встретить Гуцул. В числе встречающих — муж Евгении Гуцул. Он отметил, что, несмотря на давление, считает, что всё будет хорошо.
Также там много журналистов.
Самолёт с главой Гагаузии на борту, предположительно, уже приземлился в кишинёвском аэропорту.
Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что Генпрокуратура страны намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.
Глава Гагаузии при этом пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело.
Молдавский оппозиционный лидер Илан Шор заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.