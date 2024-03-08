На Украине у границы с Румынией задержали автобус с десятками уклонистов

«СТРАНА.ua»: на Украине у границы с Румынией задержали автобус с 34 уклонистами
На Украине в 3 км от границы с Румынией задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на закарпатского журналиста Виталия Глаголу.
«По его данным, мужчины заплатили по €10 тыс., чтобы выехать за границу таким способом. Организатор тоже задержан», — пишет Telegram-канал издания.
В феврале румынские спасатели обнаружили в горах уезда Марамуреш двух уклонистов с Украины.
Владимир Зеленский в январе заявил, что жители Украины не имеют права «просто дышать воздухом», и призвал их «работать или воевать».