Трампу могут предоставить доступ к разведотчетам

Бывший американский лидер Дональд Трамп получит доступ к разведывательным брифингам, если Республиканская партия выдвинет его этим летом своим кандидатом на ноябрьских президентских выборах. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

Предоставление кандидатам в президенты разведывательной информации о национальной безопасности страны - стандартная практика, однако решение проводить разведбрифинги для Трампа связано с политическими и потенциально юридическими рисками, отмечает издание. По его данным, республиканец получит доступ к разведданным, несмотря на опасения по поводу его обращения с секретной информацией.

Как подчеркивает Politico, с 1952 года для выдвигаемых партиями кандидатов в президенты проводятся разведывательные брифинги, но это будет первый случай, когда вашингтонская администрация соглашается делиться секретной информацией с политиком, которому предъявлены уголовные обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов. Судебный процесс по данному делу назначен на 20 мая. По словам собеседников газеты, администрация президента США Джо Байдена намерена делиться развединформацией с бывшим главой государства вне зависимости от исхода разбирательства, которое пройдет во Флориде.

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Согласно законодательству, уточняет Politico, проведение разведбрифингов не является обязательным, однако в течение последних 72 лет действующие президенты просят спецслужбы, чтобы те ознакомили кандидатов от обеих партий с некоторыми из наиболее актуальных угроз для страны. В большинстве случаев речь идет лишь об одной встрече, но иногда для политиков проводят и несколько брифингов.

Вскоре после инаугурации в январе 2021 года Байден принял решение не допускать Трампа к брифингам разведывательного сообщества, которые обычно проводятся для бывших американских лидеров. Ранее журналисты спросили у пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, считает ли нынешний глава государства, что Трамп, став кандидатом от республиканцев, должен получить доступ к разведбрифингам. Представитель руководителя вашингтонской администрации ответила, что мнение Байдена по этому поводу, скорее всего, не изменилось. Тогда ее спросили, запретит ли Байден в таком случае Трампу получать секретную информацию.

"Мне нечего добавить. Но президент весьма ясно выразил свое отношение к этому, и я бы сказала, что эти слова, безусловно, актуальны и сегодня", - заключила Жан-Пьер.

Вопрос официального выдвижения кандидатуры 77-летнего Трампа Республиканской партией в июле в качестве ее кандидата в президенты фактически решен. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.