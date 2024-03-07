Названа дата заседания Совбеза ООН по Украине

Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 8 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным агентства, заседание запланировано на 23:00 по московскому времени. В качестве темы встречи указано «поддержание мира и безопасности».

Известно, что инициатором заседания выступила Украина при поддержке западных стран.

Ранее в Киеве заявили о планах выделить 152 миллиона гривен на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии. Данные меры власти Украины намерены реализовать в приграничной зоне Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.