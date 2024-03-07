На Украине сообщили о взрыве в Кировоградской области
Украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале сообщило о взрыве в Кировоградской области.
Отмечается, что в регионе объявлена воздушная тревога. Населенный пункт, где произошел взрыв, а также причины произошедшего, не уточняются.
Также издание пишет о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне, при этом тревога не объявлялась.
По Украины, сигналы также прозвучали в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, в настоящее время последовали отбои.
Ранее 7 марта Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по инфраструктуре в городе Сумы, об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
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