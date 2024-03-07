В США назвали решение Байдена по газу подарком Путину

Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стив Скализ в эфире Fox Business Джо Байдена об остановке экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) подарком российскому лидеру Владимиру Путину.

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«Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке», — подчеркнул конгрессмен.

Он добавил, что решение президента США повышает стоимость жизни для рядовых граждан, которые и без этого недовольны ростом цен. В результате популярность набирает кандидатура бывшего лидера страны Дональда Трампа, который проводил успешную политику в энергетической сфере. В свою очередь Байден отменил ее с вступлением в должность главы государства.

26 января Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил ситуацией с климатическими изменениями. В Конгрессе США назвали решение президента по СПГ отвратительным провалом.