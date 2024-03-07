Киев направит 152 млн гривен на блокировку теле- и радиосигналов из РФ

Власти Украины выделит 152 млн гривен (360 млн рублей) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в девяти регионах страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным источника, кабмин принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета средства на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях.

Деньги будут направлены на закупку комплексов блокировки сигналов, их монтаж и настройку.

Источник отметил, что устройства будут установлены в приграничной зоне Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.