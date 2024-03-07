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Киев направит 152 млн гривен на блокировку теле- и радиосигналов из РФ

Власти Украины выделит 152 млн гривен (360 млн рублей) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Белоруссии в девяти регионах страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Киев направит 152 млн гривен на блокировку теле- и радиосигналов из РФ
© РИА Новости

По данным источника, кабмин принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета средства на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях.

Деньги будут направлены на закупку комплексов блокировки сигналов, их монтаж и настройку.

Источник отметил, что устройства будут установлены в приграничной зоне Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

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