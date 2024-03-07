Зеленский прокомментировал новое назначение Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что экс-главком ВС страны Валерий Залужный сам попросил направить его на дипломатическую работу.

Ранее МИД Украины сообщил, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность украинского посла в Великобритании.

"Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", - написал глава государства в Telegram-канале.

8 февраля Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость "перезагрузки генералитета".

Зеленский назначил Залужного на новую должность

В последние месяцы украинские СМИ и политики писали, что Залужный является главным конкурентом Зеленского на выборах главы государства, если бы они были объявлены. Согласно социологическому опросу от 5 марта, он набрал бы в первом туре 41% голосов против 23,7% за Зеленского, а во втором туре - 67,5% против 32,5%.