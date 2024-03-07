Кулеба призвал страны Запада провести тренировочные миссии на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что странам Запада необходимо прислать в его страну своих военных, которые провели бы тренировочные миссии с ВСУ. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение на сайте украинского МИД.

В сообщении ведомства также указано, что такие миссии будут более эффективным способом тренировки ВСУ, чем обучение военных за границей. Помимо этого Кулеба добавил, что страны-союзники Украины должны «иметь чувство срочности» в вопросе поддержки ВСУ, а также «делать невозможное возможным».

Ранее Кулеба призвал уехавших граждан Украины вернуться обратно, чтобы защищать свою страну.