На Украине демобилизуют срочников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из Вооруженных сил Украины (ВСУ) солдат-срочников в апреле-мае 2024 года. Текст документа опубликован пресс-службой украинского лидера.

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«Уволить в апреле-мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, (...) военнослужащих срочной службы, срок военной службы которых (...) закончился во время действия военного положения», — говорится в указе.

Согласно документу, в запас будут также отправлены военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.