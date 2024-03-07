Фермеры заблокировали автомагистраль между Испанией и Францией

Для этого они использовали 200 тракторов и сельскохозяйственных машин.

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Манифестанты выступают против кризисной ситуации в европейском сельхозсекторе, пишет газета El Mundo. По информации издания, баскские и французские фермеры заблокировали магистраль AP-8 на пограничном переходе Бириату. В результате образовалась пробка длиной почти 20 км.

Требования испанских и французских аграриев сводятся к снижению стоимости дизельного топлива и электричества, необходимых для сельскохозяйственных и животноводческих ферм. Кроме того, они добиваются внесения налоговых изменений в отношении уплаты НДС.