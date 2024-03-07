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Майя Санду обвинила Россию в попытке организации госпереворота в Молдавии

Президент подчеркнула, что Москва стремится контролировать Кишинёв через энергетический шантаж, дезинформацию, за счёт спонсирования протестов и вмешательства в выборы.

Санду обвинила РФ в попытке организации госпереворота в Молдавии
© globallookpress.com

Молдавский лидер высказала свою позицию на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В ответ он пообещал, что если Кишинёв столкнётся с такими «попытками вмешательства, цель которых — очень чёткое разделение молдавского общества», Франция и ЕС встанут на сторону Майи Санду.

На этом же мероприятии Макрон анонсировал открытие французской миссии по обороне в Молдавии, которая займётся обучением военнослужащих.

В мире
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