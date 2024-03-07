В Польше оппозиция готовится инициировать вотум недоверия главе МВД

Оппозиция намерена инициировать рассмотрение в парламенте Польши вопроса о выражении вотума недоверия министру внутренних дел страны Марчину Кервиньскому. Об этом рассказал глава фракции партии "Право и справедливость" Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

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По его словам, данное решение было принято в связи с прошедшей в Варшаве акцией протеста. Речь идет о демонстрации фермеров, которые недовольны политикой властей в сфере сельского хозяйства и "зеленым курсом" Европейского союза (ЕС).

"Мы подготовили заявление о выражении вотума недоверия в отношении министра Кервиньского. Сейчас мы подадим это заявление", — сказал Блащак, общаясь с журналистами.

Он добавил, что польская оппозиция не согласна с использованием правоохранительных органов в политических целях. То же касается заявлений политиков, в которых они называют аграриев "хулиганами".

6 марта в столице Польши прошла акция протеста, которую организовали фермеры. По информации издания "Sputnik Молдова", во время демонстрации между аграриями и полицией начались столкновения. Более того, несколько протестующих публично сожгли флаг регионального содружества.

Позже ситуацию прокомментировал премьер-министр республики Дональд Туск. Он заявил, что акция протеста в Варшаве была организована не фермерами, а "хулиганами".