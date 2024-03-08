Президент Франции Эммануэль Макрон и НАТО делают все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

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Политик обвинил власти западных стран и Североатлантического альянса в запрете Украине вести переговоры по поводу мирного урегулирования конфликта с Россией. На этом фоне Филиппо призвал их прекратить подобную тактику «ради мира».

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До этого лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель со ссылкой на слова Макрона сообщил, что российская сторона якобы попросила о прекращении огня на Украине. Однако глава республики призвал власти западных стран не соглашаться на требования РФ, чтобы не позволить конфликту превратиться в «замороженный» и не дать России возможности «перевооружиться».

Филиппо назвал подобную аргументацию «бомбой». «Это доказывает, что Макрон и его клика в НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине», — заключил французский политик.

Ранее Филиппо призвал французов свергнуть Эммануэля Макрона за его слова об отсутствии лимитов по Украине. В противном случае, как считает Филиппо, французские войска могут быть отправлены на Украину, а ядерное оружие республики — передано во внешнее распоряжение Евросоюза (ЕС).