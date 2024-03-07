В Германии рассказали, как достичь мира на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что все стороны, желающие мирного урегулирования конфликта на Украине, должны мобилизовать свои ресурсы для поддержки Киева. Она считает, что Украина должна получить больше систем ПВО, боеприпасов и вооружения, способного поражать цели на высокой дистанции, передает ТАСС.

Тот, кто хочет достижения мира <...>, должен для Украины мобилизовать все средства. Это конкретно означает: больше боеприпасов, больше средств ПВО, больше дальнобойного оружия для того, чтобы Украина могла обеспечить свое выживание, — сказала Бербок.

По словам главы МИД, руководство ФРГ каждый день думает о том, как помочь украинской стороне, и ищет новые способы поддержки страны. Бербок также отметила, что Берлин систематически проводит консультации с партнерами по этому вопросу.

Ранее журналист Politico Мэтью Карничниг заявил, что власти Германии боятся передавать ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку у канцлера Олафа Шольца укоренилось чувство страха перед Россией. По его мнению, он хочет снискать славу «канцлера мира» и надеется подтолкнуть Киев согласиться на переговоры как можно раньше.