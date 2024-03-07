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Шор призвал власти Молдавии не выдвигать «фейковые» обвинения против Гуцул

Молдавский оппозиционер Илан Шор призвал власти Молдавии не выдвигать «фейковые» обвинения против лидера Гагаузии Евгении Гуцул.

Шор призвал власти Молдавии не выдвигать «фейковые» обвинения против Гуцул
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Мы не позволим запугивать законно избранных представителей власти. Даже не пытайтесь придумывать фейковые обвинения башкану Гагаузии Евгении Гуцул», — заявил Шор.

По словам политика, все видят, как смело Гуцул действует в интересах родного края.

Ранее он заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.

Шор также отметил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Гуцул показывает готовность России поддерживать регион.

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