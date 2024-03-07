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На Украине сообщили о взрывах в Сумах

На Украине в городе Сумы во время воздушной тревоги произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Общественное".

В украинском городе Сумы прогремел взрыв
© Газета.Ru
"Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в публикации.

7 марта в ряде регионов Украины, включая Сумскую область, объявили воздушную тревогу. Также сирены работали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Кроме этого, в четверг стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры.

Также в этот день сирена ракетной опасности сработала в Белгороде и Белгородском районе. Утром в двух российских регионах угрозу ракетной опасности отменили спустя почти два часа.

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