В украинском городе Сумы прогремел взрыв

На Украине в городе Сумы во время воздушной тревоги произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Общественное".

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"Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в публикации.

7 марта в ряде регионов Украины, включая Сумскую область, объявили воздушную тревогу. Также сирены работали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Кроме этого, в четверг стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры.

Также в этот день сирена ракетной опасности сработала в Белгороде и Белгородском районе. Утром в двух российских регионах угрозу ракетной опасности отменили спустя почти два часа.