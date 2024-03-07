Минэнерго Украины сообщило об аварии на одной из ГЭС

Украинские инженеры остановили работу одного из генераторов на гидроэлектростанции, переведя его на аварийный ремонт, сообщило министерство энергетики страны. Ведомство не стало уточнять, о какой электростанции идет речь и где она расположена.

Из-за технических проблем в аварийный ремонт выведен гидрогенератор на одной из ГЭС. В резерве — 7 блоков ТЭС и ТЭЦ, которые будут задействованы для работы в случае необходимости, — отмечается в заявлении министерства.

В Минэнерго Украины также заявили, что дефицита электроэнергии не наблюдается, несмотря на тот факт, что ремонт потребовался трем блокам тепловых электростанций. Один из них переведен в резерв, а работа двоих возобновлена.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшие пять лет намерена построить четыре новых энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции. При этом строительством, по данным японских СМИ, будет заниматься американская компания Westinghouse.

До этого координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о сильном пожаре после удара в районе ТЭЦ № 3 в Харькове. По его словам, также четыре снаряда попали по военному заводу Малышева.