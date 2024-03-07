Парламент Швейцарии проголосовал за конфискацию активов РФ

Члены швейцарского парламента проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центробанка для восстановления Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте парламента.

Речь в публикации идет о сумме в примерно 8,5 миллиарда долларов. Предполагается, что их выплатят Киеву в качестве "репараций". За такое решение проголосовал 21 сенатор, а против – 19 при 3 воздержавшихся.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что страны Запада должны серьезно подумать, прежде чем преступить принцип неприкосновенности собственности.

В ЕС поддержали налог на замороженные российские активы

Постановление, которое позволяет использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины, было принято советом ЕС 12 февраля. По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, эти доходы могут пойти не только для восстановления страны, но и для военной поддержки Киева.