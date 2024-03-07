Демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX бизнесмена Илона Маска из-за информации о якобы использовании российскими силами сервиса Starlink. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Демократы начали расследование в отношении SpaceX Маска из-за сообщений о якобы применении Starlink российскими силами», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что направлены запросы в компанию о возможных «незаконных приобретениях» терминалов Starlink со стороны России.

Терминалы Starlink сделали невосприимчивыми к глушилкам

Законодатели обеспокоены заявлениями украинской разведки о развертывании российскими войсками терминалов Starlink на востоке Украины, что подпадает под нарушении санкции США. Президента SpaceX Гвинна Шотвелла уже предупредили об опасности использования российскими силами сервиса Starlink, подчеркнув, что это представляет серьезную угрозу безопасности Украины, заключили в материале.