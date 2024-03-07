«Не может не вызывать опасений»: эксперт о целях НАТО в Молдавии

НАТО наращивает военно-политическую и разведывательную активность в Молдавии, заявил NEWS.ru военный эксперт Прохор Тебин. По его словам, одна из задач Запада — комплексное противодействие РФ на территории республики.

НАТО и отдельные западные страны наращивают военно-политическую, разведывательную активность в Молдавии. Ну а Молдавия, в свою очередь, сближается с НАТО и ведущими странами Евросоюза, что не может не вызывать опасений. Даже на уровне документов стратегического планирования видно, что коллективный Запад, НАТО ставят одной из своих задач комплексное противодействие РФ в мировом масштабе и, в частности, в таких чувствительных для РФ регионах, как Молдавия с Приднестровьем, — сказал эксперт.

Ранее госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа заявил, что республика приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). По его словам, правительство страны одобрило этот шаг. При этом республика сохраняет возможность возвращения к его реализации позднее.

Политолог Александр Перенджиев считает, что несоблюдение Молдавией ДОВСЕ может говорить о скором размещении войск НАТО на территории республики. Он также обратил внимание на спекуляции вокруг отправки войск на Украину. По словам Перенджиева, солдаты стран Альянса уже принимают участие в боевых действиях.