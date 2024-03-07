Каллас озвучила решение по выдвижению на пост главы Еврокомиссии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась от предложения стать кандидатом на выборах главы Еврокомиссии.

По словам Каллас, она тщательно рассмотрела плюсы и минусы этого предложения, но решила, что не возьмет на себя эту роль.

Как сообщает "Интерфакс", политик отметила, что выдвижение ее кандидатуры даст Эстонии хорошую возможность поднять проблемы страны в крупных дебатах.

"Но, возможно, эту работу можно выполнить и без выдвижения моей кандидатуры", - сказала она.

В настоящее время Еврокомиссию возглавляет Урсула фон дер Ляйен, она будет участвовать в выборах, которые состоятся в июне.

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Каллас также является кандидатом на должность главы европейской дипломатии. Однако, по данным западных СМИ, некоторые страны ЕС не хотят видеть премьера Эстонии на этом посту из-за ее позиции в отношении России.