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Хейли сдается, матч-реванш Байдена и Трампа все ближе

Бывший посол США в ООН Никки Хейли приостановила свое участие в республиканских праймериз после победы экс-президента Дональда Трампа на голосованиях в 14 штатах. Axios пишет, что Хейли, несмотря на растущую поддержку избирателей, не удалось сломить лидерство Трампа.

Издание подчеркивает, что отступление Хейли фактически завершает президентские праймериз Республиканской партии и подтверждает исторический матч-реванш между действующим президентом Джо Байденом и Трампом. Хейли поздравила Трампа как вероятного кандидата в президенты, но не стала призывать своих сторонников голосовать за него. Она подчеркнула, что Трамп должен сам заслужить их голоса.

«Украина стала кладбищем западных танков»

Менее чем за неделю Украина лишилась трех американских танков M1 Abrams - они были уничтожены российскими противотанковыми управляемыми ракетами, пишет National Interest. На фоне этого Украину начали называть «кладбищем танков».

Всего США поставили Украине 31 танк M1 Abrams, этот вклад и раньше критиковали как недостаточный, поэтому потеря трех танков всего за несколько дней особенно ощутима. Украине нужны сотни танков, а не десятки, подчеркивает National Interest. Есть и другая проблема: украинские военные десятилетиями использовали советские танки. Машины, поставляемые Западом, существенно отличаются друг от друга и украинцев не удается обучить правильной работе с ними в ускоренном режиме.

Кто стоит за попыткой отключить интернет в Европе и Азии

Кризис в Красном море выходит на новый уровень - конфликт переместился с поверхности воды на дно, рассказал ливанский канал Al Mayadeen. Южноафриканская компания Seacom International Communications ранее объявила, что ее подводный интернет-кабель, связывающий Европу с Азией, был поврежден.

Израильские СМИ обвинили йеменские силы в повреждении нескольких кабелей, запустившем сбои в работе сайтов и приложений в разных частях мира. Однако хуситы отрицают свою причастность к этим атакам, утверждая, что атакуют лишь корабли, связанные с Израилем и западными странами. По версии Al Mayadeen, повреждение кабелей невыгодно хуситам - это наносит ущерб экономике дружественных им стран, включая Китай. Это могло бы подтолкнуть Пекин к вмешательству в кризис в Красном море для защиты своих интересов. Автор статьи считает, что в повреждении кабелей могут быть заинтересованы Израиль и США: по его версии, им было бы выгодно обвинить в атаках хуситов, чтобы настроить против них мировое общественное мнение. Также США всегда стремятся ослабить Китай, отмечает Al Mayadeen.

«На этот раз все серьезно»: Германию ждут большие проблемы

В начале марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и возможные атаки по Крымскому мосту. Автор турецкой газеты Sabah Мелих Алтынок заявил, что России на этот раз «удалось поймать гидру еще до ее прыжка» (он также напомнил о подрыве «Северных потоков», в котором Россия обвиняет западные страны).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запись служит доказательством прямого участия западных стран в конфликте на Украине. На этот раз все серьезно - это не угроза, в доказательство совершенного преступления, заявил Алтынок. По его мнению, Германию теперь ждут серьезные проблемы.

«Бойкот дал результаты: сокращения в Starbucks на Ближнем Востоке»

Гигант розничной торговли AlShaya Group, которому принадлежат операционные права Starbucks на Ближнем Востоке, планирует сократить более двух тысяч рабочих мест, поскольку сеть кофеен страдает от потребительских бойкотов, связанных с войной в Газе. Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на анонимные источники.

По данным Haber7, сокращения, начавшиеся 3 марта, охватывают около четырех процентов от общей численности персонала AlShaya. Всего в компании работает примерно 50 тысяч человек, в основном сотрудники сосредоточены во франшизах Starbucks на Ближнем Востоке и в Северной Африке.