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Ван И: последствия возможного конфликта между США и КНР невозможно представить

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что последствия возможного конфликта между США и КНР невозможно представить.

Ван И: последствия возможного конфликта между США и КНР невозможно представить
© РИА Новости

По его словам, мирное сосуществование является основой отношений США и Китая.

«Если две крупные страны, такие как Китай и США, столкнутся друг с другом, последствия будут невообразимыми», — цитирует Ван И РИА Новости.

Ранее он заявил, что нормальные отношения КНР и США возможны только при взаимном уважении.

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Также Ван И отметил, что Китай и Россия будут отстаивать подлинную многополярность в БРИКС и ШОС.

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