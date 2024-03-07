Байден захотел увеличить расходы Пентагона

Администрация американского лидера Джо Байдена планирует запросить у Конгрессе увеличение оборонных расходов в новом финансовом году на 1 процент до 850 миллиардов долларов. При этом планируется сократить траты на истребители пятого поколения F-35, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

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«Администрация Байдена запросит рост расходов на оборону на 1 процент до 849,8 миллиарда долларов в 2025-м финансовом году», — сказано в материале.

Также уточняется, что в планы Белого дома на будущий финансовый год входило большее увеличение бюджета Пентагона. Но администрация Байдена остается ограничена сделкой с Конгрессом по повышению потолка госдолга.

Ранее сообщалось, что Пентагон испытывает трудности с новыми программами военных закупок из-за политического хаоса в США. На этой неделе Минобороны США планирует опубликовать свой бюджет на 2025 год. Ожидается, что Пентагон не сможет начать новые программы закупок, а существующие программы замедлятся, если Конгресс одобрит законопроект о расходах на оборону.