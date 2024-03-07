Фицо обвинил чешский кабмин в заинтересованности в конфликте на Украине

Правительство Чехии решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения потому, что заинтересовано в конфликте вокруг Украины, а словацкий кабмин открыто говорит о мире, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Словакии Роберта Фицо.

Так он отреагировал на решение правительства Чехии отказаться от совместных заседаний со словацким кабинетом министров.

«Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире», — заявил Фицо.

По его словам, чешские власти вечером 6 марта проинформировало Словакию о решении отложить на неопределенное время запланированное в Чехии на апрель очередное совместное заседание кабминов, которые в последние время проходили в форме консультаций. В качестве причины называется разница во взглядах чешского и словацкого правительства на украинский конфликт.

Фицо отметил, что словацкое правительство никогда не будет ставить под угрозу словацко-чешские отношения. Он также указал, что в Словакии в любое время будут рады увидеть чешское правительство.