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Фицо обвинил чешский кабмин в заинтересованности в конфликте на Украине

Правительство Чехии решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения потому, что заинтересовано в конфликте вокруг Украины, а словацкий кабмин открыто говорит о мире, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Словакии Роберта Фицо.

Фицо обвинил чешский кабмин в заинтересованности в конфликте на Украине
© РИА Новости

Так он отреагировал на решение правительства Чехии отказаться от совместных заседаний со словацким кабинетом министров.

«Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире», — заявил Фицо.

По его словам, чешские власти вечером 6 марта проинформировало Словакию о решении отложить на неопределенное время запланированное в Чехии на апрель очередное совместное заседание кабминов, которые в последние время проходили в форме консультаций. В качестве причины называется разница во взглядах чешского и словацкого правительства на украинский конфликт.

Фицо отметил, что словацкое правительство никогда не будет ставить под угрозу словацко-чешские отношения. Он также указал, что в Словакии в любое время будут рады увидеть чешское правительство.

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