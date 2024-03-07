В конгрессе рассказали, сколько нелегалов могли попасть в США при Байдене

Количество мигрантов, которые незаконно проникли на территорию Соединенных Штатов за время президентства Джо Байдена, может достигать 15 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Он назвал их незаконными чужаками. Заявление прозвучало перед выступлением американского президента в Конгрессе, которое намечено на 7 марта. Спикер также указал, что на улицах американских городов находятся больше 600 тысяч преступников из числа нелегалов, совершающих нападения на граждан США.

Джонсон считает, что в настоящее время дела в США можно охарактеризовать такими словами, как «кризис», «катастрофа» и «упадок».

Ранее пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден во время выступления в Конгрессе расскажет о своих «исторических достижениях» в должности главы государства. По ее словам, президенту за три года работы в Белом доме удалось «сделать больше, чем большинству президентов за два срока».

В декабре 2023 года сотрудники пограничной службы США зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы. Это стало крупнейшим количеством за один месяц. В целом рекордное число нелегалов фиксируется все три года, на протяжении которых США возглавляет Байден.