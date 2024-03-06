Париж назвал своего кандидата на пост генсека НАТО

Париж поддерживает кандидатуру нидерландского премьер-министра Марка Рютте на пост генсека НАТО. Об этом заявил глава кабмина Франции Габриэль Атталь, передает «РИА Новости».

Он объяснил данное решение «опытом и способностями Рютте действовать в интересах коллективной безопасности, которые он показал на посту премьер-министра».

«Очевидно, что мы поддерживаем его кандидатуру в отношении НАТО», — сказал Атталь.

Аналогичные заявления также уже сделали в Великобритании, Германии и США. Таким образом Рютте на данный момент является самой вероятной кандидатурой, которая станет новым генсеком НАТО.

Напомним, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост 1 октября 2024 года. При этом сделать это он должен был еще в 2022 году, но из-за решения стран альянса в связи с событиями на Украине его мандат был продлен.