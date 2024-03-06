Канцлер Австрии: газопровод через Украину может быть поврежден

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газопровод через Украину может пострадать из-за обстрелов или диверсии. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом именно через этот газопровод Австрия получает российский газ. Нехаммер также добавил, что в данный момент австрийские газохранилища заполнены на 78%, так как прошлой зимой расход газа в стране был значительно ниже нормы из-за теплой погоды. Кроме того, канцлер подчеркнул, что страна смогла найти альтернативы российскому газу.

«Для нас была цель в последние годы — побеспокоиться о том, чтобы у нас были альтернативы, на случай если действительно российский газ больше не будет поступать. Это зависит не только от вопроса транзита. Это также зона военных действий, то есть в любое время трубопровод могут повредить, посредством террористического нападения или намеренной стрельбы, и тем самым дестабилизировать ситуацию с энергопоставками», — заявил он.

Ранее Нехаммер заявил о готовности к переговорам с Россией.