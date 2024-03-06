Байден объяснил нежелание беседовать с журналистами

Президент США Джо Байден отказался ответить на вопросы журналистов после своего выступления в Белом доме из-за страха попасть в беду, сообщает New York Post.

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«У меня много вопросов [от журналистов]. Мне лучше не начинать [отвечать на вопросы]. Я попаду в беду», — заявил президент США, объяснив свое нежелание беседовать с журналистами.

Издание сообщает, что следующая попытка журналистов задать вопрос была проигнорирована Байденом.

В начале февраля спецпрокурор Роберт Хер опубликовал результат расследования дела о ненадлежащем хранении секретных документов действующим президентом США. В качестве причины он назвал проблемы с памятью у Байдена.