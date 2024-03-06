Испанская полиция прокомментировала сообщения о покушении на Шария

Полиция испанского Таррагона, в котором проживает украинский блогер Анатолий Шарий, заявила, что не знает о нападении на него. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Отвечая на запрос агентства, в полиции сказали, что не располагают информацией об этом нападении.

Ранее Шарий заявил, что в Испании на него было совершенно нападение с использованием автоматического оружия. По его словам, нападавшие обстреляли его автомобиль, пытаясь убить блогера и его жену, которые в нем находились. Более того Шарий заявлял, что испанская полиция знала о подготовке покушения на блогера.