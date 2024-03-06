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Шарий обвинил Зеленского в покушении на свою жизнь

Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий, на которого по его собственному заявлению было совершено покушение, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации преступления, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шарий обвинил Зеленского в покушении на свою жизнь
© РИА Новости
«Судя по вони в отечественных "СМИ" и по тому, как убийце дали уйти, "забыв" перекрыть дороги и минимально опросив свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают» — написал Шарий.

Украинский блогер Шарий сообщил о нападении на него в Испании

Ранее Анатолий Шарий сообщил, что нашлись свидетели покушения на него, которых, как он заявил, полиция не опрашивает.

Он также пожаловался на бездействие испанской полиции в том, что его охрана самостоятельно ищет оружие и гильзы после нападения из автоматического оружия на автомобиль блогера, о котором он заявил ранее.

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