В США рассказали о «теневом» правительстве, которое руководит страной

Во главе США стоит не президент страны Джо Байден, а его администрация. Об этом заявил в интервью Fox Business конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс.

Конгрессмен отметил, что многие американцы задают ему вопрос о том, кто в действительности руководит США. По его словам, каждый из членов администрации «правит в своей вотчине».

Байден отказался отвечать на вопросы СМИ из-за возможных «неприятностей»

«Все мы видим его (Байдена – прим. ред.) умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны», — указал Биггс.

Ранее Джо Байден отказался отвечать на вопросы представителей средств массовой информации после заседания Совета по конкуренции в Белом доме, заявив, что ему «лучше этого не делать».

В США 5 ноября 2024 года пройдут 60-е по счету президентские выборы. Если Байден снова одержит победу, в начале второго срока ему будет 82 года.